Doppel-Strategie in Nettetals Nachbarstadt Venlo geht härter gegen Bettler und Obdachlose vor

Erste „Aktionstage“ hat es Ende Dezember in Nettetals niederländischer Nachbarstadt schon gegeben. Und was die Stadt Venlo dazu verlautbart, lässt erwarten: Weitere Aktionen, mit denen die Stadt gegen Bettler, Betrunkene und Menschen, die Passanten bedrängen oder verängstigen, vorgeht, werden wohl folgen. Es geht der Stadt nach eigenem Bekunden darum, Kriminalität und dem Aufenthalt von Obdachlosen in der Innenstadt einen Riegel vorzuschieben. Was wohl nicht zuletzt damit zu tun haben dürfte, dass Venlos Handel und Gastronomie erheblich von dem Zustrom Deutscher aus dem Grenzraum profitiert. Und: Die Stadt spricht von einer steigenden Zahl von Obdachlosen, die sowohl Unternehmer, Einwohner als auch Besucher der Stadt wahrnehmen.