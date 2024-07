Duitsland-Niederlande-Huis in Venlo Die Frau, die den Nachbarn Deutsch näher bringen soll

Das Duitsland-Niederlande-Huis ist kein Haus aus Stein, sondern eine Idee, mehr noch: ein Projekt mit konkreten Inhalten. Die Grundidee des Duitsland-Niederlande-Huis – und seine Leiterin Nina Krockow legt Wert auf die zweisprachige Schreibweise – war es, die Venloer wieder mehr in Kontakt mit deutscher Literatur, Kultur, Sprache und Wirtschaft und Verwaltung zu bringen. „Das alles scheint vielleicht selbstverständlich zu sein“, sagt Krockow, „aber das ist es nicht.“ Nur noch wenige Menschen in den Niederlanden lernen in der Schulzeit die deutsche Sprache, seitdem dieses Fach an vielen Schulen nicht mehr gelehrt wird. Die meisten Menschen unter 30 verstehen und sprechen daher kein Deutsch mehr. Viele Niederländer orientieren sich überdies, so Krockow, eher hin zu den Großstädten im Westen der Niederlande als nach Osten in die deutschen Städte.