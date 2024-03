Niederländischer Bildungspolitik zum Trotz Hochschule Venlo will Deutsche nicht abschrecken

Die Einladung könnte eindeutiger nicht sein: „Komm zum Tag der offenen Tür am Campus. Mach dir einen persönlichen Eindruck vom Campus, nimm an interaktiven Workshops teil und tausche dich mit anwesenden Student:innen und Dozent:innen aus.“ So wirbt die Fontys Hochschule in Venlo um Interessenten für ein Studium. Und zwar auf Deutsch und einer Internetseite, die komplett in deutscher Sprache und einer deutschen .de-Domain die Hochschule und ihre Studiengänge vorstellt. Nicht gerade revolutionär, ist die Hochschule gleich hinter der deutsch-niederländischen Grenze schon seit vielen Jahren bei angehenden Akademikern aus Deutschland beliebt. Dennoch: Die Webseiten in deutscher Sprache und die Einladung zum Tag der Offenen Tür auf dem Campus in Venlo haben vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen in der Bildungspolitik des Nachbarlandes schon etwas Besonderes. Denn neue Linie ist: An niederländischen Hochschulen soll der Zustrom von Studenten aus dem Ausland begrenzt werden.