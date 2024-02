Zum Kostüm-Kauf nach Venlo Cowboy statt extravagant – Deutsche verkleiden sich anders als Niederländer

Kaffee, Zigaretten, Käse und manchmal auch Benzin – wenn’s bei den Nachbarn günstiger war als bei uns, waren solche Waren in den grenznahen niederländischen Städten bei den deutschen Besuchern immer besonders beliebt. Aber zum Kostüm-Kauf aus dem Rheinland rübermachen? Ja, auch das tun viele Deutsche – und kaufen ihre Karnevalsausrüstung zum Beispiel im „Versierhoes an der Veer“ in der Jodenstraat 32 in Nettetals Partner- und Nachbarstadt Venlo.