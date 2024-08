Vier Tage Festival Was man zum Zomerparkfeest in Venlo wissen sollte

Mehr als 100 Auftritte von Bands und Solisten, Tanz, Performance, Filmvorführungen, alles an vier Tagen und gratis – kein Wunder, dass in der Regel mehr als 80.000 Menschen kommen, wenn im Venloer Julianapark das Zomerparkfeest steigt. Für Musikfans ist das Festival ein Ohrenschmaus. Aber auch wer vom 8. bis 11. August in Nettetals Nachbarstadt unterwegs und nicht an dem Spektakel interessiert ist, sollte die Sause im Hinterkopf bewahren. Denn sie sorgt für Andrang in der Stadt. Und: Der Julianapark liegt am Burgemeester van Rijnsingel, einer Verkehrsader, die viele Besucher aus Deutschland auf dem Weg zur Tiefgarage am Nolensplein benutzen.