Ehejubiläum in Nettetal : Ursel und Josef Sieben machen alles gemeinsam

Breyell Am 30. März feiern Ursel und Josef Sieben in Breyell ihre Diamanthochzeit. Vor 60 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. Das Paar hat drei Kinder und zwei Enkel.

Am 30. März 1962 gaben sich Ursel (83) und Josef (86) Sieben in Breyell das Ja-Wort. Kennengelernt haben sie sich bereits 1956 in Kaldenkirchen: „Ich habe meine Arbeitsstelle gewechselt und wurde in einem Privathaus untergebracht. Dort hat Ursel als Hauswirtschafterin gearbeitet", erinnert sich Josef Sieben an die Anfangszeit. Kurze Zeit später verliebten sich die beiden ineinander, einige Jahre später folgte die Hochzeit. An diese denkt das Jubelpaar gerne zurück: „Das Wetter war sehr schön." Im Anschluss habe man gemeinsam mit der Familie „sehr lecker zu Mittag gegessen."