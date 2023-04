Erkundungstour durch Nettetal Der Weg zur barrierefreien Stadt ist lang

Diese Erfahrung macht auch Stefan Voormans, der seit 35 Jahren im Rollstuhl sitzt, regelmäßig: „Die Einzelhändler in Lobberich sind sehr hilfsbereit. Meine Erfahrung ist, dass wenn man an die Scheibe klopft, einem sofort Hilfe angeboten wird.“ Der Nettetaler findet auch, dass sich in den letzten Jahren bereits einiges im Sinne der Barrierefreiheit getan hat: „Früher war beispielsweise in vielen Bereichen der Stadt der Boden so gepflastert, wie am Kirchvorplatz“, erinnert sich Voormans. Dort sind mehrere Unebenheiten, die mit einem Rollstuhl oder Rollator eher schwierig zu bewältigen sind. „Mittlerweile haben wir an vielen Stellen den Luxus des ruhigen Pflasters.“ Trotzdem sei die Barrierefreiheit in der Stadt noch ausbaufähig.