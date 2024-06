Wirtschaft in Nettetal Unternehmen und Fachkräfte in der ländlichen Region halten

Erhardt fungiert als Netzwerkstelle des Kreises Viersen und erläuterte das Angebot eines Mentoring-Programmes. Um Studentinnen den Berufseinstieg in kleineren und mittleren Unternehmen zu erleichtern, bietet das Kompetenzzentrum in Kooperation mit der Hochschule Niederrhein das Programm an. „Damit wollen wir Unternehmen und Fachkräfte langfristig in der ländlichen Region halten“, erläuterte Erhardt.