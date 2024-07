„F*ck Up Night“ in Nettetal Scheitern muss nicht immer schlimm sein

Die Botschaft klang ungewohnt, wurde aber mit Applaus quittiert: „Scheitern ist total natürlich“, erklärte Thomas Reiners, Geschäftsführer der Wolffstore GmbH in Nettetal, im vorigen Jahr seinem Publikum bei der ersten Nettetaler „F*ck Up Night“. Und mit „scheitern“ ist auch gut beschrieben, was die im Englischen recht drastische Formulierung meint, die in der Einladung zur zweiten Veranstaltung dieser Art in Nettetal erneut mit einem Sternchen als Vokal-Ersatz salonfähiger gemacht werden soll. Am Donnerstag, 29. August, sollen in der Alten Fabrik in Kaldenkirchen erneut Unternehmer von Misserfolgen und Pannen in ihrer Karriere berichten – damit die Zuhörer aus diesen Fehlern lernen und einen anderen Blick auf Misserfolge bekommen können.