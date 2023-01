Feuerwehr-Einsatz in Nettetal Unterirdische Hütte in Hinsbeck brennt ab

Nettetal-Hinsbeck · Zu einem Brand in einer bunkerähnlichen unterirdischen Hütte wurde die Nettetaler Feuerwehr am Sonntag, 15. Januar, kurz nach 17 Uhr gerufen. Zeugen hatten aufsteigenden Rauch in einem Waldstück in der Sektion Haak in Hinsbeck gesehen.

16.01.2023, 12:52 Uhr

Es dauerte viereinhalb Stunden, bis der Brand gelöscht war. Foto: Feuerwehr Nettetal

Laut Feuerwehr sah es zunächst nach einem Bodenfeuer aus, doch dann stellte sich heraus, dass eine unterirdische Hütte in Flammen stand. Ein Landschafts- und Gartenbauunternehmen wurde zur Hilfe gerufen, da sich das Feuer in den Untergrund gefressen hatte. Spaten und Hacken wurden eingesetzt, um den Bewuchs zu entfernen und die Bodenschicht zu öffnen und so den Brand einzudämmen. Es dauerte viereinhalb Stunden, bis der Brand gelöscht war. Im Einsatz waren sechs Fahrzeuge, darunter ein Bagger, sowie 28 Einsatzkräfte.

(RP)