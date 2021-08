Vandalismus in Nettetal : So vermüllen Feiernde die Skateranlage

Wohl in der Nacht zu Donnerstag wurde auf der Skateanlage an der Kreuzmönchstraße gefeiert. Zurück blieb viel Unrat. Foto: Stadt Nettetal

Kaldenkirchen Sechs Stunden brauchten Mitarbeiter des Baubetriebshofes am Donnerstag, um die Skateanlage an der Kreuzmönchstraße zu reinigen. Wohl in der Nacht zuvor war dort heftig gefeiert worden. Fast 200 leere Bierflaschen und jede Menge Abfall wurden einfach liegen gelassen.

(hb) Unmengen an Leergut, Wein- und Schnapsflaschen, zu großen Teilen zerbrochen, Müll ohne Ende, ein Fahrrad und ein Ausmaß an Verunreinigungen, das so in Nettetal nur sehr selten zu erleben sei, haben die Mitarbeiter des Baubetriebshofes am Donnerstag vorgefunden. Insgesamt sechs Stunden lang wurde die Fläche gereinigt und wieder für den ursprünglichen Zweck, nämlich Skaten und Spielen, hergerichtet. Im Rathaus schüttelt man über so viel Rücksichtslosigkeit den Kopf. Ein Sprecher der Stadt: „So etwas darf ruhig als unverschämt bezeichnet werden.“

Die große Menge der Reste lässt vermuten, dass es sich um mehrere Verursacher gehandelt haben muss – fast 200 leere, aber nicht zerbrochene Flaschen wären für einen Einzeltäter auch zu viel. Diese Verursacher werden wahrscheinlich nicht geräuschlos gefeiert haben. Über entsprechende Hinweise freuen sich der Baubetriebshof, das Ordnungsamt oder die Polizei deshalb sehr. Vor Ort haben Mitarbeiter des Baubetriebshofes einen Ausweis sowie Studentenausweis gefunden. Der Besitzer wird nun angeschrieben und um Auskünfte gebeten.

In der Verwaltung weiß man auch, dass auf dem Skateplatz nicht nur geskatet werden muss. Dort dürfe man sich auch treffen, quatschen und sogar gegen ein Bier am späten Abend habe wahrscheinlich niemand etwas einzuwenden. „Seinen Müll dann entweder in die vorhandenen Tonnen zu werfen oder in diesem Fall selbst abzutransportieren und zu entsorgen, wäre jedoch eine Selbstverständlichkeit gewesen. Den Platz so zu hinterlassen, ist einfach nur respektlos“, heißt es aus dem Rathaus.

