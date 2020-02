Kaldenkirchen : Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Kaldenkirchen Ein 41-jähriger Radfahrer wurde von einem abbiegenden Auto angefahren. Er stürzte und verletzte sich leicht.

(RP) Ein 41-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall am Montag in Kaldenkirchen leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen 17 Uhr fuhr eine 48-jährige Autofahrerin aus Kaldenkirchen auf der Bahnhofstraße in Richtung Leuth. Als sie nach links in Richtung Bahnhof abbog, missachtete sie nach Angaben der Polizei offenbar die Vorfahrt eines 41-Radfahrers, der auf dem Radweg unterwegs war.