Unfall in Nettetal Vierjähriger Junge von Auto angefahren

Ein vier Jahre alter Junge ist am Samstagabend in Nettetal-Breyell bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Zeugen zufolge sei der Junge, ohne auf den Verkehr zu achten, zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn der Berliner Straße gelaufen und mit einem Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Die Eltern oder andere Erwachsene seien nicht dabei gewesen. Rettungskräfte untersuchten das Kind vor Ort, in ein Krankenhaus musste es nach deren Einschätzung nicht gebracht werden.