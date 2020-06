Unfall in Kaldenkirchen : Radfahrerin stößt mit Müllwagen zusammen

Unfall in Kaldenkirchen

In Kaldenkirchen wurde eine Radfahrerin bei einem Unfall leicht verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Kaldenkirchen Eine 49-jährige Radfahrerin aus Nettetal ist beim Zusammenstoß mit einem Müllwagen am Dienstag um 8.05 Uhr leicht verletzt worden.

Der 41-jährige Fahrer des Müllwagens fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Poststraße. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei bremste er an der Stoppstraße bis zum Stillstand ab und fuhr dann wieder an.