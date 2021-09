Unfall in Nettetal : Radfahrer telefoniert und prallt mit Neunjähriger zusammen

Leuth Laut Polizei hat ein Jugendlicher beim Radfahren sein Mobiltelefon genutzt. Das führte zu einem Unfall mit einem Kind

Ein neunjähriges Mädchen ist am Samstag um 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad verunglückt. Laut Polizei war das Kind aus Nettetal mit seinem Vater am Geh-/Radweg am Wittsee in Richtung der Minigolfanlage unterwegs.