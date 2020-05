Unfall in Nettetal : Junger Radler fährt gegen geparktes Auto

Wie die Polizei mitteilte, kam der Jugendliche zu Fall und verletzte sich dabei leicht (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Nettetal Ein junger Grefrather hat sich bei einem Unfall in Nettetal am Samstag leicht verletzt. Laut Polizei fuhr der 16-Jährige um 18.15 Uhr mit seinem Fahrrad an der Oberen Färberstraße in Nettetal-Lobberich auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw auf.

Er stürzte und verletzte sich leicht, konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus aber wieder verlassen.

(mrö)