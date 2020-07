Unfall in Nettetal : Auto prallt gegen Traktor — Fahrerin schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch auf der Straße Rennekoven in Nettetal. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Nettetal Die Straße Rennekoven war am Mittwoch zeitweise gesperrt. Feuerwehrleute mussten die eingeklemmte Frau aus ihrem Auto befreien.

Eine 23-jährige Frau aus Viersen-Boisheim ist bei einem Unfall auf der Straße Rennekoven schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie am Mittwoch gegen 9.20 Uhr von Dülken in Richtung Nettetal-Dyck und wollte einen Traktor überholen. In dem Moment wollte der 22-jährige Traktorfahrer nach links auf das Gelände eines Bauernhofes abbiegen. Das Auto kollidierte mit dem Traktor, kam von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Feld zum Stehen. Feuerwehrleute befreiten die eingeklemmte Frau, die in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Maßnahmen gesperrt.