Unfall in Nettetal

Lobberich Auf der L 373, der Umgehungsstraße von Lobberich, hat es wieder einmal gekracht. Beim Linksabbiegen stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

(hb) Drei Verletzte ist das Ergebnis eines Zusammenstoßes zweier Autos am Donnerstag um 17.23 Uhr auf der Lobbericher Umgehung (L373) in Höhe Landstraße. Eine 43-jährige Lobbericherin wollte nach links in Richtung Lobberich abbiegen. Dabei beachtete sie laut Polizei nicht die Vorfahrt eines Essener Fahrers (20). Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus, der Essener und sein Beifahrer (23) wurden ambulant behandelt.