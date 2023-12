Unfall in Nettetal Auto fährt frontal gegen Baum, Fahrer schwer verletzt

Bei einem Ausweichmanöver auf der Krickenbecker Allee im Nettetaler Ortsteil Hinsbeck ist ein junger Autofahrer am Freitag, 1. Dezember, gegen 19.45 Uhr schwer verletzt worden. Der 22-jährige Nettetaler war nach Angaben der Polizei in Fahrtrichtung Hombergen unterwegs. Seiner Aussage zufolge wollte mit seinem Pkw zwei Rehen ausweichen. Dabei kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt und in ein Süchtelner Krankenhaus eingeliefert. Zu einem Zusammenstoß mit den Tieren kam es nicht. Der Pkw war nicht mehr fahrtüchtig.