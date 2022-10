Frau aus Nettetal und Mann aus Viersen-Dülken : Betrunken? Zwei Unfälle mit E-Bike und Pedelec

Nettetal/Viersen Eine E-Bike-Fahrerin aus Nettetal und ein Pedelec-Fahrer aus Dülken sind bei Stürzen am Wochenden verletzt worden. Anscheinend war in beiden Fällen Alkohol im Spiel.

Eine 53-jährige Nettetalerin hat sich am Samstag kurz vor 20 Uhr bei einem Unfall mit ihrem E-Bike so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Angaben der Polizei war sie mit ihrer Freundin auf dem geteerten Feldweg „An Schönkes Krüz" in Richtung Sassenfeld unterwegs gewesen. Sie geriet an die Fahrbahnkante, rutschte ab und stürzte. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde sie schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da sie zuvor Alkohol konsumiert hatte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen, berichtete die Polizei weiter.