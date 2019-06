Hinsbeck : Textilscheune sucht unbekannten Spinnrad-Spender

Hinsbeck Eines Tages stand vor dem Hinsbecker Museum ein antikes Spinnrad. Walter Tillmann würde sich dafür gerne bedanken.

Walter Tillmann will gerade das große Tor des Textilmuseums „Die Scheune“ öffnen, um eine Führung vorzubereiten, als er vor der Eingangstür daneben ein Spinnrad entdeckt. Der 92-Jährige ist begeistert und stellt bei näherem Hinsehen sogar fest, dass er das Spinnrad wohl selbst vor Jahren restauriert haben muss. Jetzt will er es in der Scheune für Besucher ausstellen – und würde sich beim unbekannten Spender gerne bedanken.

Auf einem Schild auf dem Holz stehen der Name „Katharina Meyer“ und die Jahreszahl 1908, dazu ist das Spinnrad mit Beinkugeln verziert. „Ich nehme an, dass das Spinnrad damals ein Hochzeitsgeschenk war“, sagt Tillmann. „Das Flachsrad muss viele Jahre wohlbehütet und unbenutzt als Erinnerung gedient haben.“ Er würde es gerne in die mehrere Tausend Exponate umfassende Sammlung „Spinnen/Weben + Kunst“ integrieren, um auch andere an diesem Stück Geschichte teilhaben zu lassen. Walter und Hildegard Tillmann haben das Museum 1984 gegründet, als ihr Haus für die private Sammlung zu klein wurde. Unter anderem ist in der Scheune an der Krickenbecker Allee, die sich heute in den Händen einer Stiftung befindet, ein rund 200 Jahre alter Webstuhl zu sehen.