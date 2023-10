Brandserie im Kreis Viersen? Unbekannte zünden Mülltonnen in Nettetal an

Nettetal-Lobberich · Zu in Brand gesteckten Mülltonnen an der Friedenstraße in Lobberich sind in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 3.40 Uhr Feuerwehr und Polizei gerufen worden. Geht damit eine Brandserie weiter?

17.10.2023, 15:41 Uhr

Unbekannte haben mehrere Mülltonnen in Nettetal angezündet. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Zu in Brand gesteckten Mülltonnen an der Friedenstraße in Lobberich sind in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 3.40 Uhr Feuerwehr und Polizei gerufen worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten auf einem Parkplatz neben einem Mehrfamilienhaus mehrere Abfallbehälter komplett. Die Flammen waren auch auf einige angrenzende Sträucher übergegangen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Sind Brandstifter im Kreis Viersen unterwegs? 19 Brände in nur sechs Wochen Sind Brandstifter im Kreis Viersen unterwegs? Die Polizei geht in diesem Fall von Brandstiftung aus; sie hält eine Selbstentzündung für ausgeschlossen. Es ist ein weiterer Ausbruch eines Feuers im westlichen Kreis Viersen. Seit Ende April häufen sich auch im Ostkreis die Brände. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen brennender Autos, Mülltonnen und Hecken; dabei geht sie in einigen Fällen von Brandstiftung aus. Zeugen gesucht Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige unter der Rufnummer 02162 3770.

(busch-)