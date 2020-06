Vorfall in Kaldenkirchen : Täter reißen Geldautomat mit Lkw aus Verankerung

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Samstag in Kaldenkirchen (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Kaldenkirchen Mit einem zuvor in einem Viersener Autohaus gestohlenen Lastwagen fuhren die Täter durch die Glaseingangstür in einen Einkaufsmarkt in Kaldenkirchen, wo der Geldautomat stand. Danach flohen sie in einem gestohlenen Auto.

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag in Nettetal-Kaldenkirchen mithilfe eines gestohlenen Lastwagens und einer Kette einen Geldautomaten aus der Verankerung gerissen und dabei großen Schaden angerichtet.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter den Kleinlaster zuvor bei einem Autohaus in Viersen am Kränkelsweg gestohlen. Gegen 2 Uhr fuhren sie dann damit rückwärts durch die Glaseingangstüre eines Einkaufsmarktes an der Bahnhofstraße in Kaldenkirchen. Nachdem der Geldautomat aus der Halterung gerissen war, stahlen sie die zugänglichen Geldkassetten.

Sie flüchteten nach Polizeiangaben mit einem Auto, das sie zuvor ebenfalls in dem Autohaus in Viersen gestohlen hatten. Zur Schadenshöhe und dem gestohlenen Geld konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.

(naf)