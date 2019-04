Hinsbeck : Unbekannte brechen in zwei Gaststätten ein

Hinsbeck Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag, zwischen 22.30 und 12 Uhr, in die Gaststätten „Forsthaus“ und „Hotel Restaurant am Krickenbecker See“ in Hinsbeck eingebrochen.

