Überraschung in Nettetal : Turmbläser erfreuen mit mitternächtlicher Musik zum 1. Mai

Lobberich Öffentliche Veranstaltungen zum Start in den Wonnemonat Mai waren in diesem Jahr coronabedingt verboten. Das brachte zwei junge Pfadfinder aus Nettetal-Lobberich auf eine schöne Idee.

„Der Start in den Mai muss in diesem Jahr ohne die üblichen Feiern auskommen“, so hatte es der Kreis Viersen in einer Presseinformation kundgetan. „Dann eben unüblich“, sagten sich zwei Brüder vom Pfadfinderstamm der DPSG Lobberich Sie beschlossen, in der Nacht zum 1. Mai vom Kirchturm der Alten Kirche den Mai zu begrüßen.