Karneval in Lobberich : So zieht der jecke Zug durch Lobberich

Lobberich Am Tulpensonntag geht es um 14.11 Uhr los. 120 Wagen und Fußgruppen sind dann unterwegs.

Der Tulpensonntagszug in Lobberich beginnt in diesem Jahr um 14.11 Uhr. Die Zugaufstellung erfolgt ab 12 Uhr auf der Van-der-Upwich-Straße mit Seitenstraße bis Ford Hölter, Heinrich-Haanen-Straße bis zum linken Wendehammer, Heinrich-Kessel-Straße und Obere Färberstraße. Die Anfahrt erfolgt ausschließlich über die erste Zufahrt Niedieckstraße, De-Ball-Straße, Werner-Jaeger-Straße.

Der Zugweg führt über die Kempener Straße – Steegerstraße – Kreisverkehr „Stern“ entgegen der Fahrtrichtung – An St. Sebastian – Kreisverkehr „Knochen“ in Fahrtrichtung – Freiheitstraße - Fenland-Ring – Kreisverkehr „Möbel Busch“ entgegen der Fahrtrichtung – Breyeller Straße – Hochstraße – Marktstraße – Süchtelner Straße.

Der Zug löst sich auf der Süchtelner Straße ab Schule in Richtung Kreisverkehr auf. Von hier aus fahren die Karnevalswagen über den Kreisverkehr an der 1. Ausfahrt über „Am Bengerhof“ oder die zweite Ausfahrt in Richtung B 509 zurück an ihre Standorte. An der Aufstellung sowie auf der Umzugsstrecke gilt an diesem Tag ein uneingeschränktes Halteverbot. Die gesamte Strecke wird ab 12 Uhr für den fließenden Verkehr gesperrt.