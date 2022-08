Betreuer und Übungsleiter gesucht : Vorsitzender des TSV Kaldenkirchen befürchtet Krise des Vereinssports

Nettetal-Kaldenkirchen An Mitgliedern mangelt es dem Verein nicht, auch finanziell sei er gesund, hieß es bei der Jahreshauptversammlung. Ein großes Problem gibt es aber dennoch.

Der TSV Kaldenkirchen sei gut durch die dritte Phase der Pandemie gekommen, meinte Vorsitzender Paul Schrömbges bei der Jahreshauptversammlung des Vereins. Zwei Belege dafür: Der Klub habe inzwischen mehr Mitglieder als 2019 und nähere sich der 1800er-Marke; im vergangenen Jahr seien die Basketball- und die Tennisabteilung neu eröffnet worden. Gleichwohl ist nicht alles eitel Sonnenschein bei dem Kaldenkirchener Verein. „Unser Problem ist es nicht, Sportler zu gewinnen, sondern Betreuer und Übungsleiter zu finden“, sagt Schrömbges. Das liege an einem sich ändernden Berufsalltag und Freizeitverhalten, aber auch daran, dass viele Menschen sich nicht mehr zu einem Ehrenamt verpflichten wollten. „Um es deutlich zu sagen: Hier ist eine Krise des Vereinssports in Sicht“, sagt Schrömbges.

Der TSV Kaldenkirchen braucht Betreuer für die Leichtathleten, Handballer und Fußballer benötigen für die vielen Mannschaften neue Helferinnen und Helfer. „Was wir bieten können, ist das Gemeinschaftsgefühl, das Miteinander vor, während und nach dem Sport – eben Sport im Verein und nicht alleine in der Muckibude“, sagt Schrömbges.

Auf der Haben-Seite steht: Der TSV ist finanziell gesund. Und das bleibe auch so, wenn die Mitglieder ihren Beitrag zahlen, meint der Vorsitzende. Wenn es aus sozialen Gründen nötig sei, Beiträge zu reduzieren oder auszusetzen, könne man darüber sprechen. Schrömbges: „Wir lassen niemanden im Stich. Wir brauchen aber diese aktive Solidarität im Verein, um unsere gar nicht so kleine Maschinerie am Laufen zu erhalten – den Sportbetrieb ebenso wie die Sportanlagen.“