Engagierter Naturschützer Trauer in Nettetal um Bernd Rosenkranz

Die Liste seiner Würdigungen ist lang: Dazu gehört das Bundesverdienstkreuz erster Klasse, das Rosenkranz 2010 erhielt. Sein Verdienst: „Die Pflege und der Schutz unserer schönen Kulturlandschaft“, hieß es in der Laudatio. Bereits 1988 war dem Breyeller das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen worden - als Anerkennung für seine außerordentlichen Verdienste um den Naturschutz in seiner Heimatstadt, in der Region und darüber hinaus. Denn manche seiner Ideen, etwa beim Amphibienschutz, erwiesen sich als wegweisend, wurden patentiert und von anderen Naturschützern genutzt.