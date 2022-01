Sportvereine in Nettetal : Würgetechniken zur Verteidigung trainiert

Sportvereine in Nettetal

Die Teilnehmer des Lehrganges in Nettetal, links außen stehend Werner Dermann, 7. DAN, vorne mittig knieend Moritz Ott, 1. Kyu. Foto: JJJC Samurai Nettetal

(RP) Der erste Landeslehrgang des nordrhein-westfälischen Ju-Jutsu Verbandes 2022 fand in Nettetal statt. Die Teilnehmer reisten aus ganz NRW nach Nettetal zum JJJC Nettetal an, um bei diesem Thema teilzunehmen. Das Thema lautete Würgetechniken im Stand und in der Bodenlage. Zur Verteidigung gegen diverse Tritt-, Schlag- und Waffenangriffe wurden kontrollierte Würgetechniken angewandt. Der Referent war Werner Dermann, 7. DAN . Er ist besonders auf dieses Thema spezialisiert, da viele Techniken aus dem Bereich Judo stammen. Er hat im Judo auch den 6. DAN. Sein Co-Trainer war Moritz Ott, der auch Trainer und Jugendleiter beim JJJC Nettetal ist.