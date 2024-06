Bettlägerige Frau in Nettetal erwürgt Angeklagter Ehemann: „Sie schlug mich mit ihrem Krückstock“

Der gesundheitlich sehr angeschlagene Beschuldigte ist derzeit in einem Justizvollzugskrankenhaus im Sauerland untergebracht. Er erklärte, über das Leben mit seiner Ehefrau reden zu wollen. „Wir heirateten 1999, als sie mit unserem Sohn schwanger war“, ergänzte er. In den ersten Ehejahren habe man sich gut verstanden. Die Erkrankung seiner Frau sei „schleichend“ gekommen. Ernsthafte Einschränkungen seien erst in den letzten vier bis fünf Jahren aufgetreten. „Es fing damit an, dass sie keine Treppen mehr steigen konnte und deshalb unten geschlafen hat, erst in einem Bett, dann in einem Sessel“, erzählte der Nettetaler. Da habe sie aber noch mit dem Rollator alleine zur Toilette gehen können, „später hat sie nur noch auf dem Sessel gelegen“.