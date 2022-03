Kultur in Nettetal : Tina Teubner spielt in der Realschule

Tina Teubner spielt in der Realschule

Kultur in Nettetal

Tina Teubner zeigt ihr aktuelles Programm in Nettetal. Foto: Teubner

Nettetal „Ohne dich war es immer so schön“ heißt das aktuelle Programm von Komikerin, Musikerin und Sängerin Tina Teubner. Zu sehen ist sie damit am 24. März.

Tina Teubner, Kabarettistin, Autorin und Chansonette, kommt am Donnerstag, 24. März, in die Aula der Realschule Kaldenkirchen. Ab 20 Uhr zeigt sie dort ihr aktuelles Programm „Ohne dich war es immer so schön“. Ihr Pianist Ben Süverkrüp begleitet sie.