Tierheim in Nettetal Chico sucht ein neues Zuhause

Chico ist nicht nur ein bildhübsches Löwenkopfkaninchen, er ist auch absolut lieb und anhänglich. Der kleine Kerl wurde in Niederkrüchten ausgesetzt, wo er am 20. Februar gefunden und ins Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich gebracht wurde. Seine Kastration ist gerade erst erfolgt, so dass er in den nächsten sechs Wochen noch nicht zu Kaninchendamen einziehen kann. Chico würde sich aber sehr über Artgenossen freuen, wobei er derzeit noch in Innenhaltung leben muss. Mit wärmeren Temperaturen könnte Chico dann auch in eine Außenhaltung wechseln. Weitere Auskünfte gibt es im Tierheim unter der Rufnummer 02153 3785.