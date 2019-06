Kaldenkirchen : Landarzt übergibt Praxis an Nachfolger

Info

Hans Reinhard Pies ist 67 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder sowie zwei Enkel und stammt aus Lobberich. Der Internist, ehrenamtlich in Kassenärztlichen Vereinigungen und im Bund Deutscher Internisten engagiert, arbeitete am Krankenhaus Nettetal, bevor er 1988 seine Praxis in Kaldenkirchen eröffnete.

Thomas Höffner ist 53 Jahre alt, verheiratet, hat vier Kinder und stammt aus Duisburg. Er arbeitete am Krankenhaus Tönisvorst, als Notarzt im Kreis Viersen und in der Hausarztpraxis in Brüggen sowie in der diabetologischen Praxis in Kempen.