Themen im Rat der Stadt Nettetal Ferkelrennen in Lobberich und Asylunterkunft in Breyell

Ein weiterer emotional aufgeladener Punkt in der Ratssitzung war ein Bürgerantrag, das Ferkelrennen auf dem Ferkesmarkt in Lobberich zu untersagen. Nach dem Ferkesmarkt im Oktober 2022 schrieb eine Bürgerin an die Stadt. Das Ferkelrennen sei kein artgerechter Umgang mit den Tieren und stelle diese unnötig zur Schau. An beiden Tagen hätten Ferkel an mehreren Rennen teilgenommen. Durch enge Startboxen, laute Musik und das Gegröle der Zuschauer würden die Ferkel gestresst werden. Auch das Alpacca sei nicht artgerecht präsentiert worden. Duch den Bürgerantrag sollte deshalb das nächste Ferkelrennen im Oktober 2024 unterbunden werden. Der Beschwerde wurde ein Artikel beigefügt, nach dem in Kerken-Nieukerk das Ferkelrennen bereits 2019 durch ein Bobby-Car-Rennen ersetzt worden sei.