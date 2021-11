Kulturszene Nettetal : Stück über Adolf Hitlers Tagebücher im Seerosensaal

Als Theaterstück kommt „Schtonk“ jetzt auf die Bühne im Seerosensaal. Am Mittwoch, 8. Dezember, ist es in Lobberich zu erleben. Foto: T. Behind Photographics Tim Muell/T.Behind-Photographics,Tim Muell

Nettetal Die Nettekultur-Saison 2021/22 läuft weiter. Die nächste Abo-Aufführung gibt es am 8. Dezember mit „Schtonk“ im Seerosensaal. Im Stück geht es um den Medienskandal mit dem Abdruck gefälschter Hitler-Tagebücher im „Stern“.

Hitlers Tagebücher! Im April 1983 erklärte das Magazin „Stern“, dass sich die geheimen Tagebücher des Führers in seinem Besitz befänden, und begann mit der Veröffentlichung in Millionenauflage. Doch schon nach zwei Wochen stellten sich die Bücher als dreiste Fälschungen heraus. Helmut Dietl verfilmte die verrückte Geschichte des bislang größten deutschen Medienskandals 1992 unter dem Titel „Schtonk!“. Jetzt kommt die ebenso groteske wie geniale Komödie in einer Produktion des Euro-Studios Landgraf auf die Bühne. Marcus Grube hat, basierend auf dem Drehbuch, die Bühnenfassung geschrieben und dabei die Original-Dialoge übernommen. Die Frage nach Original und Fälschung gewinnt im Zeitalter von „Fake News“ erneut an Brisanz.