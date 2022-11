Premiere in Nettetal-Lobberich : „Theater unterm Dach“ gelingt Verwirrspiel um Arm und Reich

Nettetal Die Nettetaler Theatertruppe feiert jetzt mit „Drei Männer im Schnee“ von Erich Kästner aus dem Jahr 1934 Premiere. Das Haus mit gut 80 Plätzen ist ausverkauft. Warum sich der Besuch gelohnt hat.

Das Stück ist rundum gelungen. Die Truppe schenkt den Gästen einen heiteren und unbeschwerten, aber nicht oberflächlichen Abend. Den kann man in diesen Zeiten gut gebrauchen. Dabei basiert der Roman auf einer düsteren Vorlage mit dem Titel „Inferno im Hotel“, die Kästner schon 1927 verfasste. Das Inferno ist in „Drei Männer im Schnee“ verschwunden. Dennoch spiegelt der Roman auch die Abgründe menschlicher Vorurteile gegen Arm und Reich wider. Dies tut er auf eine Weise, dass man beschwingt nach Hause geht.

Millionär Eduard Tobler – Axel Dammer verkörpert ihn, als sei er sein zweites Ich – möchte „das Glashaus niederreißen“, in dem er sitzt. Was seine Hausdame Frau Kunkel (Carina Dahmen), die den Fels in der Tobler’schen Brandung wunderbar ungerührt und dennoch mitfühlend spielt, kommentiert: „Das kann ins Auge gehen.“ Geht es auch. Verwechslungen sind vorprogrammiert: Der arbeitslose Werbemann Dr. Fritz Hagedorn, den Frederik Derendorf in allen Facetten lebendig werden lässt, wird für den Millionär gehalten, der Diener (Patrick Viets) für einen reichen Reeder. Und dann verwandeln die, die sich für andere ausgeben, zurück – Tobler und sein Diener spielen sich selbst, ein großes Vergnügen.