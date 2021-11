Kultur in Nettetal : Theater unterm Dach spielt Arthur Millers „Hexenjagd“

Kultur in Nettetal

Lobberich Nach einer langen Corona-Pause beginnt das Theater unterm Dach wieder mit dem Spielbetrieb. Am 12. November ist Premiere von Arthur Millers „Hexenjagd“. Für die Vorstellungen gilt 2G.

Die mehrfach verschobene Premiere der „Hexenjagd“ von Arthur Miller steht an. Das Theater unterm Dach lädt für Freitag, 12. November, zur Premiere seines neuen Stücks ein. Weitere Aufführungen finden statt am 13., 14., 15. und 16. November. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Es gibt noch wenige Karten (über Buchhandlung Matussek, Marktstraße 13). Die Aufführungen finden statt im TuD-Pavillon auf dem Schulhof des Werner-Jaeger-Gymnasiums. Wegen der rapide steigenden Corona-Infektionszahlen sind nunmehr ausschließlich immunisierte Personen (geimpft oder genesen) zugelassen.

Aus einer harmlosen Kinderei im Salem, Massachusetts, des Jahres 1692 entstehen wüste gegenseitige Beschuldigungen der Hexerei. Was folgt, ist eine unaufhaltsame Verfolgungshysterie „im Namen Gottes“ gegen einen vermeintlichen Bund mit dem Teufel; mit blutigen Folgen. Denn ein Urteil wegen Hexerei führt im bigotten Salem an den Galgen.

Das Theater unterm Dach nahm das Stück erneut ins Programm, weil sich die Gesellschaft besorgniserregend entwickelt. Heute, in einer Zeit aggressiver „Shitstorms“, pauschaler Schuldzuweisungen und in einer wachsenden Kultur voller Fehlinformationen sei Hexenjagd aktueller denn je, so die Theatermacher.