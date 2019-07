Hinsbeck : 20 Aussteller lockten zum Textilmarkt in die „Scheune“

Hinsbeck Das neue Museumsmaskottchen heißt jetzt Flaxi.

Neu dabei ist dagegen Thea Brader aus den Niederlanden. Sie bietet Kleidung mit „Eco-Print“ an. Dabei werden Blumen und Pflanzen auf Stoff gedruckt. „Die Technik funktioniert nicht bei allen Pflanzen“, erklärt Brader. Besonders gut eignen sich zum Beispiel Brombeeren. Die Kleidung wird zuerst gebeizt, damit der Stoff die Farbe annimmt. Dann werden die Blätter zusammen mit dem Stoff eingewickelt. „Am Ende ist es wie am Nikolaustag“, sagt Bader. „Man weiß nie, welche Überraschung nachher rauskommt.“ Die Niederländerin bietet auch Workshops zu dem Thema an, um diese Technik auch an andere weiterzugeben.