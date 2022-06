Nettetal/Grefrath : Feuerwehr-Taucher üben wieder im Grefrather Freibad

Nettetal/Grefrath Zwischen der Freiwilligen Feuerwehr Nettetal und dem Freibad Grefrath gab es eine gute Zusammenarbeit. Die Taucher der Feuerwehr nutzen das Becken zu Ausbildungszwecken. Nach der Corona-Pause wurde diese Kooperation jetzt wieder aufgenommen.

In der Vergangenheit war die Tauchergruppe der Feuerwehr Nettetal immer ein gern

gesehener Gast im Freibad Grefrath, die die Anlage zu Ausbildungszwecken nutzte. Die Corona-Pandemie ließ nur wenig Aus- und Fortbildung im Tauchwesen zu und so verlor sich der Kontakt zu den Verantwortlichen der Gemeindewerke Grefrath. Da nun ein neuer Taucherlehrgang ansteht, nahmen die Organisatoren Johannes Boyxen und Hendrik Heimers erneut den Kontakt zum Geschäftsführer Erik Ix auf, mit der Frage, ob die Nutzung des Bades auch zukünftig möglich sei. Die Feuerwehr erhielt prompt die Zusage. „Es ist uns eine Freude, den Tauchern unsere Anlage zur Verfügung zu stellen, um das Ehrenamt und das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr zu unterstützten“, so Erik Ix, Geschäftsführer Gemeindewerke Grefrath.