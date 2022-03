Aussichtspunkt in Nettetal : Taubenberg-Turm muss saniert werden

Der Taubenberg-Turm in Hinsbeck. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Hinsbeck Der Aussichtsturm Taubenberg in Hinsbeck gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in Nettetal. Die Stadtverwaltung teilt jetzt mit, dass an dem 28 Meter hohen Bauwerk Sanierungsarbeiten durchgeführt werden müssen.

Ein Aufstieg ist in der Zeit vom 4. bis zum 8. April deshalb nicht möglich.

(hb)