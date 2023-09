Rachel und Megan Walkowiak Hip-Hop-Duo aus Nettetal wird Vize-Weltmeister

Einen Tag vor Beginn der Weltmeisterschaft reisten sie per Flugzeug an. Tags darauf starteten sie bei der WM in den Winter Gardens. „Das war eine traumhafte Location mit insgesamt fünf Tanzbereichen/-sälen“, schwärmten Rachel und Megan Walkowiak. Um das Finale der WM erreichen zu können, mussten sich die Tänzer, wie in ihrem Fall als Duo, in zwei Qualifikationsrunden der Jury stellen. Die erste Qualifikationsrunde startete. „Das Gefühl, kurz bevor wir auf die Bühne gegangen sind, war unbeschreiblich“, erzählen sie. „Wir haben uns als Team gespürt und wollten unbedingt zeigen, wie hart und mit was für einer Leidenschaft und Hingabe zum Hip-Hop wir trainiert haben.“