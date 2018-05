Nettetal: Tanzgala in der Werner-Jaeger-Halle

Nettetal Am 3. Juni zeigt die Tanzwerkstatt Nettetal Choreografien verschiedener Stile

Bühne frei heißt es am Sonntag, 3. Juni, in der Werner-Jaeger-Halle, An den Sportplätzen 7 in Lobberich: Dann werden rund 150 Schülerinnen der Tanzwerkstatt Nettetal ab 15 Uhr unter dem Motto "Tanz oder gar nicht...mit Herzblut" eine bunte Gala präsentieren.