Hilfsaktionen in Nettetal : Nettetaler Tafel dankt für 590 Tüten mit Lebensmittelspenden

Nettetal In der Pandemie-Zeit war es für die Nettetaler Tafel schwer, Lebensmittel einzusammeln und auch zu verteilen. Umso wichtiger sind die Spendenaktionen der Rewe-Märkte, in denen die Kunden vorgepackte Tüten für die Tafel erwerben können.

(hb) Rund 590 Tüten für die Tafel sind in nur zwei Wochen zusammengekommen. Georg Rennen, Vorsitzender der Nettetaler Tafel, bedankte sich jetzt bei den beiden beteiligten Rewe-Märkten in Kaldenkirchen und Lobberich. Sie beteiligten sich an der bundesweiten Aktion, bei der die Kunden für fünf Euro eine vorgepackte Tüte mit haltbaren Lebensmitteln für die Tafel erwerben konnten. Geschäftsführer Christian Esch aus Lobberich und Marktleiter Marcel Bitek in Kaldenkirchen gaben den Dank der Tafel an ihre Mitarbeiter weiter. Die Mitarbeiter der Märkte hätten die Aktion maßgeblich unterstützt. Beworben wurde die Aktion auch in den sozialen Medien.