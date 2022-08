In Nettetal-Breyell : Taekwondo-Club erkämpft sich neue Halle

Nettetal-Breyell Der Verein TG Jeong Eui steht kurz vor einem großen Umzug. Am Lötscher Weg in Breyell ist das neue Domizil des Vereins entstanden, der seit vorigem Jahr auch Landesleistungsstützpunkt ist. Ein Besuch auf der Baustelle.

In der Ecke stehen dicke fliederfarbene Rollen. Auf Paletten türmen sich Kartons mit zwei Zentimeter dicken Mattenteilen, von je einem Quadratmeter Größe. Ein Steiger parkt vor einer Hallenwand. „Den Steiger brauchen wir noch, da wir die Banner, die in einer Woche kommen sollen, hoch oben an den Wänden befestigen werden. Danach kann er raus und wir können mit dem Legen des Bodens beginnen, erst die farbige Isolation, danach die Matten“, sagt Björn Pistel.

Im Gespräch schaut sich der Vorsitzende und Trainer des Taekwondo TG Jeong Eui Nettetal voller Stolz um. Was die Vereinsmitglieder seit Mitte Februar geleistet haben, ist schon enorm. Sie haben in unzähligen Stunden einen ehemaligen Gewerbekomplex am Lötscher Weg 96a in Breyell in ein modernes Trainingszentrum für Taekwondo verwandelt, das zudem auch ein Landesleistungsstützpunkt ist.