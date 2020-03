Nettetal : Tach zusammen: Pankarz spießt auf

Der Zeichner Jürgen Pankarz, hier zu Hause im Blixhof in Kempen-St. Hubert, stellt ab 13. März im Rathaus in Lobberich aus. Foto: Heribert Brinkmann

Nettetal Im Rathaus eröffnet die Stadt am 13. März eine Ausstellung mit Zeichnungen und Drucken von Jürgen Pankarz. Zur Eröffnung spricht der Kabarettist Helmut Albrecht.

Er nennt sich selbstironisch Männekenmaler, seit Jugendzeiten bei den Wandervögeln wird er Moses gerufen, weil er sich für Charlton Heston als Moses im Kinofilm „Die zehn Gebote“ (1956) begeisterte. Gemeint ist Jürgen 'Moses' Pankarz, Zeichner und Illustrator aus Kempen. Er war langjähriger Freund und Weggefährte des Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch. Die Ergebnisse dieser wundervollen Zusammenarbeit für Poster, LP-Cover und Buch-Illustrationen sind auch in einer Ausstellung zu sehen, die jetzt die Stadt Nettetal für Pankarz ausrichtet. Sie wird am Freitag, 13. März, um 20 Uhr im Rathaus in Lobberich eröffnet und bleibt dort bis zum 2. Mai zu sehen. Wie bereits auf der Einladungskarte zu finden, stellt Pankarz erstmals seine neuen Illustrationen zur Nibelungen-Sage aus, die bisher als Buch noch unveröffentlicht sind. Zur Eröffnung spricht der Düsseldorfer Kabarettist Helmut F. Albrecht, der in den 1990er Jahren mit seiner Kunstfigur Ali Übülüd in Radio-Spots („Allo Chefe, alles paletti“) sehr bekannt wurde.