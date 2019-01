Lobberich: Komisches, Kurioses und Verblüffendes über Fußball

Lobberich Radiomoderator Sven Pistor präsentierte in Lobberich eine vergnügliche Fußball-Show.

Alles nur Geschäft? Von wegen: Fußball hat nach wie vor seine aufregenden, bewegenden und lustigen Seiten. Beispiele dafür präsentierte Sportmoderator Sven Pistor mit seinen Gästen am Montagabend in der Werner-Jaeger-Halle: An der vergnüglichen Show „Alles Vollpfosten“ hatten knapp 400 Zuschauern, mehrheitlich Fußball-Fans, etliche in Borussia-Kluft, einen Mordsspaß.