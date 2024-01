Kultur in Nettetal Sven Bensmann tritt in der „KulturAula“ in Kaldenkirchen auf

Wie beschreibt er sich selbst? Als Vorzeigedorfkind. Der 80. Geburtstag seiner Oma sei der perfekte Anlass gewesen, um in ein Horst- Schlämmer-Kostüm zu schlüpfen und reichlich Gäste minutenlang zum Lachen zu bringen. Mit seiner vielseitigen Reibeisenstimme, die Vorbilder wie Joe Cocker oder Bruce Springsteen erkennen lässt, untermauert er Themen wie Disney oder Dorf.

Was bietet sein Programm? Mit musikalischer Begleitung von seinem Kumpel Jan Niermann, wird er Witze singen und dabei oft haarscharf an der Gürtellinie vorbeischliddern. Zu erleben ist seine ganz eigene Perspektive auf die größten Unterschiede zwischen Stadt und Land und warum er sich irgendwo dazwischen wiederfindet, als urbanes Dorfkind. Was er sich nicht nehmen lässt: Immer wieder das Programm zu verlassen und zu improvisieren.