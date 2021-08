Sportvereine in Nettetal : Verein SuS Schaag baut Shaolin-Abteilung neu auf

Sportvereine in Nettetal

Schaag Der Sportverein „Spiel und Sport (SuS) Schaag“ ist dank der vielen Übungsleiter und des Fördervereins gut durch die Corona-Krise gekommen. Welche Veränderungen es gibt.

Einziges Manko war, dass sich die bisher dritte Mannschaft des Vereins mit polnischen Spielern abgemeldet hatte, weil viele umgezogen und in die Heimat zurückgekehrt waren. Insgesamt blieb der Mitglieder-stärkste Bereich mit 153 Austritten und 148 Eintritten ausgeglichen. Dagegen gab es bei der Abteilung Shaolin-Karate einen Rückgang. Während der Corona-Pandemie traten 68 Mitglieder, vor allem Kinder und Jugendliche, aus. Hinzu kam, dass José Luis Rocha Brás, Gründer und Trainer der Abteilung, der sie aufbaute und mehr 35 Jahre leitete, in sein Heimatland Portugal zurückging. Neuer Leiter und seit mehr als 18 Jahren bereits Trainer dieser Abteilung ist Giuseppe Concorso. Er sicherte zu, mit viel Arbeit die Abteilung wieder aufbauen zu wollen. Da es 42 Eintritte gab, liegt der Negativsaldo bei 26.

SuS Schaag stellt in der neuen Saison drei Fußballmannschaften, zwölf Jugendmannschaften – wobei die A- und B-Junioren in die Kreis-Leistungs-Klassen aufgestiegen sind – zwei Alte-Herren-Mannschaften und eine Damen-Fußball-Mannschaft. Dazu kommt die Turnabteilung. Aktuell hat der Verein 529 Mitglieder: Am stärksten ist der Fußballbereich mit 271 Mitgliedern, gefolgt von 109 Turnern. Shaolin hat aktuell 77 Mitglieder, dazu kommen dann noch 72 passive Mitglieder.