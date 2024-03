Großes Ereignis in Lobberich Die Sudo-NRW-Meisterschaft kommt nach Nettetal

In Lobberich betreiben 120 Sportler zwischen fünf und 25 Jahren die Kampfsportart Sudo. Der Begriff Sudo „stammt aus der türkischen und aserbaidschanischen Sprache und bedeutet ‚Kampf im Stile von Wasser‘. Es ist ein Sport, der rational alle Mittel des menschlichen Körpers zur Selbstverteidigung einsetzt“, sagt sie. Schlag- und Abwehrblockaden sowie Greifen, Drehen, Stoßen, Treten, Schleudern, Haken und Schmerztricks wenden die Sudo-Kampfsportler an. Der Sport gründete sich 2011 in Aserbaidschan und gewann seitdem weltweit an Popularität. „Sudo erfordert Geschicklichkeit, Kraft und Strategie und bietet eine Vielzahl von Techniken für verschiedene Distanzen und Situationen“, erklärt sie. Übrigens: In Deutschland wurde der Weltverband World Sudo Federation 2016 gegründet. Infos zum Nettetaler Sudo unter: www.bildungszentrum-nettetal.de.