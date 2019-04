Zwischen Venlo und Mönchengladbach : RE13 am Donnerstag wieder von Streik-Ausfällen betroffen

Nettetal Pendler müssen auch am Donnerstagnachmittag Geduld haben: Der RE13 zwischen Venlo und Mönchengladbach wird wieder bestreikt. Von 14 bis 18 Uhr kann es zu weiteren Störungen kommen.

Schon am Morgen hatte es Ausfälle gegeben. Laut Keolis-Sprecherin waren elf Triebfahrzeugführer in den Streik getreten. Davon habe das Unternehmen gegen 3 Uhr in der Nacht erfahren, „sodass kurzfristig kein Busnotverkehr eingerichtet werden konnte“, teilte die Sprecherin mit. Dadurch kam es auf der Linie RE13 zu insgesamt vier Zugausfällen beziehungsweise Teilstrecken, die ausgefallen sind: Auf dem Abschnitt zwischen Venlo und Mönchengladbach ist der RE13 mit Abfahrt Mönchengladbach Hbf um 6.25 Uhr und Ankunft Venlo um 6.56 Uhr entfallen. Ebenfalls nicht gefahren ist der RE13 mit Abfahrt Venlo Hbf um 7.05 Uhr und Ankunft Mönchengladbach Hbf um 7.36 Uhr sowie die Weiterfahrt um 7.45 Uhr nach Hamm Hbf. Auch der RE13 mit Abfahrt Hamm um 9.25 Uhr und Ankunft in Mönchengladbach Hbf um 11.16 Uhr fiel aus. Der Warnstreik wurde seitens der EVG laut Keolis-Angaben um 9 Uhr beendet.